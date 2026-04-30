俳優の高橋一生（45）が、PrimeVideoドラマ「犯罪者」（7月17日配信開始）で主演する。原作はテレビ朝日ドラマ「相棒」シリーズで脚本を手がける太田愛氏の同名小説。刑事として、ある通り魔事件を捜査するうちに、事件の裏にひそむ大きな陰謀に巻き込まれる役どころ。通り魔事件の被害者の青年を水上恒司（26）、郄橋演じる主人公とともに事件の真相を調べるフリーライターを斎藤工（44）が演じる。以下、キャストコ