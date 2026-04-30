◇セ・リーグ阪神2―0ヤクルト（2026年4月29日神宮）阪神勝利の立役者は文句なしで高橋遥人である。3安打無四球で今季3度目の完封をやってのけた。4月の3完封はあの江夏豊でもやったことはない。江夏の「28」の上をいく「29」番が曇天の神宮で光っていた。江夏は「仲間がいて、素晴らしい青春時代を過ごせた」と振り返る。高橋をもり立てた選手たちを書いておきたい。2回裏の守り。先頭ドミンゴ・サンタナの中前へ抜け