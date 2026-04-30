◇プロ野球セ・リーグ巨人4ー2広島（4月29日、東京ドーム）巨人の阿部慎之助監督が思わず喜びの表情をあらわにしたのは2回のホームでのクロスプレー。平山功太選手が左手をおとりにして、広島の持丸泰輝選手のタッチをかいくぐり、右手でホームに触れるという離れ業でした。リプレイ検証をリクエストした阿部監督。平山選手からはアピールがあまりなかったため「もうちょい本人がアピールしてほしかったんですけど」と試合後に笑