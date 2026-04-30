「今年だけは、いい思い出にしときたい」お笑いタレントの有吉弘行が、“驚きのニュース”に歓喜した――。有吉弘行○「今年だけはモリモリ食べて、いい思い出にしときたい」26日のJFN系『有吉弘行のSUNDAY NIGHT DREAMER』(毎週日曜20:00〜21:55)で、「これ久々に驚いたニュース」と切り出した有吉。続けて、「こんな世の中で、ウナギが豊漁で値下げする店が増加。卸価格が昨年に比べて25%減」というニュースを読み上げ、「よく値