これは知人のA子さんに聞いたお話です。中学時代、仲良しだったB男くんの母親はとても優しい人でした。しかし、受験を機に彼女は「教育ママ」へと豹変。偏差値で人間をランク付けし、A子を無視するまでになってしまいます。そんな彼女が数年後、自らの行動によって招いた「あまりに寂しい結末」とは……？ 偏差値がすべて！ 優しかった友人母の豹変 中学時代、私は同級生のB男くんとよく一緒に下校していました。彼の母