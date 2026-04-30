言い渡された判決「何度も、『もうやめなきゃ』って思ったのですが、時間が経つとまたやってしまう。その繰り返しでした」路上で女児にわいせつな行為やパパ活の勧誘を繰り返した31歳の男は、結局、逮捕されるまで犯行を止めることができなかった。４月17日、５人の女児に対する不同意わいせつや不同意性交等の罪に問われていた、森山颯（はやて）被告（31）の判決公判が千葉地裁で開かれた。森山被告は、上下黒のスウェット、肩付