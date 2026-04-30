頑張った日のごほうびには、【ローソン】の「スイーツ」がおすすめ。すぐに買える手軽さと、クオリティの高さ、リーズナブルな価格が魅力です。今回は豊富なバリエーションのなかから、カスタードを使ったスイーツをピックアップ。お仕事終わりにチェックしてみて。 2種類のクリームと生地に注目！ スイーツブロガーの@sujiemonさんが「ミルクの素朴な甘さとカス