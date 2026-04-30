ニコール・キッドマンが、娘たちとの日課として「毎日2分のハグ」を欠かさないと明かした。フィラデルフィアで行われたイベント「HISTORYTalks」で語った。 【写真】元夫と美しい娘たち 元夫キース・アーバンとの間にサンデー・ローズ（17）とフェイス・マーガレット（15）がいるほか、元夫トム・クルーズとの間にベラ（33）とコナー（31）がいる。 ニコールは、