ベールスホットMF原口元気が決勝弾元日本代表MF原口元気が、欧州で才能の片鱗を見せた。ベルギー1部昇格プレーオフに進出した原口の所属するベールスホット（シーズン3位）は、4月28日に行われたマースメヘレン（同6位）との第2戦で延長戦に決勝ゴールを決めて、昇格プレーオフ決勝に勝ち上がった。第1戦を1-1で引き分けていた両チームは、この試合でも譲らずに2-2のまま90分を終えて、2試合合計3−3で延長戦へ突入した。その