ブライトンが女子サッカー専用スタジアムの建築計画を発表イングランドのブライトンが女子サッカー専用スタジアムの建築計画を発表した。世界でわずか3例目、ヨーロッパでは初となる。この新スタジアムは男子チームの本拠地アメックス・スタジアムに隣接する形で建設される予定。収容人数は1万人で、2030-31シーズンの開業を目指しているという。英公共放送「BBC」は建築費用が7500万ポンドから8000万ポンド（約162億円から173
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