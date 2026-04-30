俳優の高橋一生（４５）がＡｍａｚｏｎプライムビデオのオリジナルドラマシリーズ「犯罪者」（７月１７日配信開始）に主演し、刑事役を演じることが２９日、決まった。斎藤工（４４）、水上恒司（２６）が共演する。テレビ朝日系「相棒」シリーズで知られる太田愛氏の同名小説が原作。刑事の相馬（高橋）が、白昼の駅前広場で発生した無差別殺傷事件の真相に迫る。企業の隠蔽（いんぺい）や政界との癒着、奇病の存在という、幾