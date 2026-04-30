◆プロボクシング世界スーパーバンタム級（５５・３キロ以下）４団体統一タイトルマッチ（５月２日、東京ドーム）日本ボクシング史上最大の決戦、チャンピオンの井上尚弥に中谷潤人が挑戦する世界スーパーバンタム級４団体統一タイトルマッチまであと２日。ともに３２戦無敗というレコードを誇る両選手と、これまで何度もスパーリングを重ねてきたのが、前日本スーパーバンタム級王者の石井渡士也（２５）＝ＲＥ：ＢＯＯＴ＝だ。