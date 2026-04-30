俳優の高橋一生、斎藤工、水上恒司が共演するPrime Originalドラマ『犯罪者』が、7月17日よりPrime Videoで世界独占配信されることが決定し、ティザービジュアルが解禁された。本作は、Amazonプライム会員は追加料金なしで視聴できる。【画像】『犯罪者』原作書影本作は、『相棒』シリーズなどで知られる太田愛の同名小説が原作。ある無差別殺傷事件をきっかけに、刑事・記者・生存者という“出会うはずのなかった3人”が、日