29日に発表されたアマゾンなどアメリカのIT大手4社の決算は、世界的なAI（人工知能）需要を背景にいずれも増収増益となりました。29日に発表された2026年1月から3月までの決算によりますと、ネット通販大手のアマゾンは、クラウド事業のAWSなどが好調で、売上高が前年同期比で17％増えて1815億ドル（約29兆円）、純利益は77％増の303億ドル（約4兆8563億円）でした。グーグルの親会社アルファベットも主力のネット広告事業に加え、