福岡県古賀市が、休業した温泉旅館を改修し、起業・新規事業支援などの拠点として約５年前に再開した「快生館」が６月末で閉鎖することがわかった。２０２６年度から民間に売却する計画だったが、調整が不調に終わった。市は存続に向けて新たな運営の枠組みを模索している。元々は薬王寺温泉で大正時代から続く老舗旅館だったが、コロナ禍で２０年に休業。市は所有者から賃借し、国の地方創生交付金などを活用して共有オフィス