春は「寝ても寝ても眠い」と感じる人が多い季節。日中のぼんやり感や、仕事中の猛烈な眠気に悩む人も少なくない。一方で、新生活のストレス、ゴールデンウィークなどの長期休暇で睡眠リズムの乱れを感じる人も。スッキリ目覚めるための対策や、最新の睡眠薬との向き合い方など、クリニックフォアの内科医・渥美義大先生に聞いた。【写真】櫻井翔、寝グセ＆眠気抜けない表情で“過去最高の疲れ”■午前中の“ぼんやり”を防ぐリセ