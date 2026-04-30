北海道砂川市で2018年8月、銃刀法違反などの疑いで書類送検された道猟友会砂川支部長の池上治男氏が7年の時を経て、最高裁で勝訴した。池上氏は当時、ヒグマ出現の知らせを受けた砂川市の要請を受けて現場に出動。市職員から駆除を依頼され、ライフル銃を1発発射してヒグマに命中させた。建物に向けて発射したとの理由で道公安委員会に銃所持許可を取り消されたが、取り消しは違法だとして池上氏は道を相手取り、処分の取り消しを