アメリカのトランプ大統領とロシアのプーチン大統領が29日、中東やウクライナ情勢をめぐり、電話会談しました。プーチン氏は、来月9日の戦勝記念日にあわせて一時停戦する用意があると伝えたということです。ロシアメディアによりますと、 プーチン大統領はトランプ大統領との29日の電話会談で、イランとの停戦延長を支持した上で、「再び武力行使に踏み切れば、甚大な結果をもたらす」とけん制しました。ウクライナ侵攻をめぐって