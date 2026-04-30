6人組グループ・SixTONESが、29日に放送されたTBS系バラエティー『6SixTONES（シックスストーンズ）』に出演。ライブは嵐を参考にしていることを明かした。【番組カット】ハチャメチャ！全力で体を張るSixTONES今回は、5月31日をもってグループとしての活動を終了する嵐・二宮和也がゲストとして登場。「これからどういう基準で仕事を選ぶんですか」（松村北斗）「嵐はなくならない感覚？」（田中樹）と、今後について問われる