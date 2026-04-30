令和8年春の褒章受章者が発表された。本紙関係の受章者は次の通り(敬称略)。農林水産省関係黄綬褒章＝小川晃弘（小川畜産食品社長）▽藍綬褒章＝谷川富成（三ツ星レストランシステム会長、日本フードサービス協会副会長）経済産業省関係平富郎氏（元・エコス代表取締役会長）藍綬褒章＝北島孝雄（曲正北島製パン会長）▽小林洋一（元・伊藤忠商事代表取締役副社長執行役員）、平富郎（元・エコス代表取締役会長）、竹下真由（竹