旭中野々村禎之氏（元・日本給食サービス協会会長）ら政府は令和8年春の叙勲を発表した。本紙関係の受章者は次の通り(敬称略)。農林水産省関係柴山育朗氏（元・伊藤ハム社長）旭日重光章＝柴山育朗（元・伊藤ハム社長）▽旭日中綬章＝野々村禎之（元・日本給食サービス協会会長）▽旭日小綬章＝成岡揚蔵（元・全国茶商工業協同組合連合会理事長）、萩原孝治郎（元・全日本コーヒー商工組合連合会理事会▽旭日双光章＝君野信