大雪で真価発揮！道央圏連絡道路国土交通省 札幌開発建設部は2026年4月24日、道央圏連絡道路の一部をなす国道337号「中樹林道路」の開通後1年間の交通状況と整備効果について発表しました。【これは使える!!】「道央圏連絡道路」新ルート開通の効果（地図／画像で見る）道央圏連絡道路は、新千歳空港付近の国道36号を起点に、江別市、石狩市、小樽市など札幌近郊の都市を半円形に結ぶ延長およそ80kmの道路。「札幌の圏央道」と