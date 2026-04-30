バリバリに働いていた人が鬱になり、どのように社会復帰するかについて書かれた『弱さ考』という本があります。メディア編集長の佐藤友美（さとゆみ）さんは、この本を勧めたある友人から、ある日、想像もしていなかった告白を聞くことになりました。（文／佐藤友美編集・写真／ダイヤモンド社・今野良介）先日、久しぶりに友人と飲んだ。乾杯をして近況を聞いたら、「実は、メンタルをやられていて、しばらく外にでていなかった