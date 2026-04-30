◇ア・リーグエンゼルス―ホワイトソックス（2026年4月29日シカゴ）エンゼルス・菊池雄星投手（34）が29日（日本時間30日）、敵地でのホワイトソックス戦に先発したが、左肩の張りを訴え、3回に入る前の投球練習で1球投げた後、ベンチ裏に下がった。試合は延長10回の末にサヨナラ負け。大リーグ公式サイトは、6連敗を喫し、最近11試合で10敗目となったエンゼルスが、菊池の離脱によってさらなる窮地を迎える可能性を指摘