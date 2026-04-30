月極駐車場を借りていると、突然「来月から値上げします」と言われることがあります。家賃であれば交渉や据え置きの話を耳にすることもありますが、駐車場の場合はどうなのでしょうか。本記事では、駐車場の値上げが認められるケースや、納得できない場合の対応方法について分かりやすく解説します。 月極駐車場の値上げは一方的に決められるのか？ 結論から言うと、月極駐車場の賃料は必ずしも一方的に変更できる