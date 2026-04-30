年金だけで暮らしていけるのか、不安を感じる人は少なくありません。そのような中でよく聞かれるのが、「月5万円でも働く意味はあるのか？」という疑問です。収入が増える一方で、通勤費や食費などの支出も増えるため、本当に家計のプラスになるのか気になるところでしょう。 本記事では、年金生活における“月5万円の就労”が家計や生活にどのような影響を与えるのかを、収支のバランスとともに分かりやすく解説します。