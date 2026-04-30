マーベル・テレビジョンによるドラマ「デアデビル：ボーン・アゲイン」シーズン2の視聴数が、2025年のシーズン1から大きく減少していることがわかった。米が、Luminateの独自データとして伝えている。 報告によると、各シーズンの最初の5話を対象にした比較で、シーズン2は累計視聴数451万5,000回、視聴時間1,086万7,000時間、視聴分数6億5,200万分を記録。一方、シーズン1は同