『デッドプール』シリーズのライアン・レイノルズは、次なるデッドプール作品を急いで作るつもりはないようだ。『デッドプール＆ウルヴァリン』（2024）の大ヒットを経て、“俺ちゃん”の今後に注目が集まるなか、米にて慎重な姿勢を明かしている。 レイノルズによると、マーベルとは現在も「時々、ずっと」話をしているという。「僕たちは本当に良い関係にあります。いつも会話はしています」と