LE SSERAFIMの宮脇咲良が、圧巻の美貌でファンを魅了した。宮脇は最近、自身のインスタグラムを更新し、「Saki's back!」とのコメントとともに写真を投稿した。【写真】宮脇咲良、“ピチッ”衣装でボディラインあらわ公開された写真で宮脇は、タイトな白のキャミソール衣装に身を包み、ポーズを披露。洗練されたボディラインが際立つスタイリングで、大人の色香とヘルシーな魅力を放っている。さらに、高く結い上げた金髪のポニー