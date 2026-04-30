2023年にパリで幕を開け、ミラノ、ソウルと巡回中の現代美術家、ロン・ミュエクの大規模個展が日本にやってくる。会期は4月29日（水）〜9月23日（水）で、場所は六本木の森美術館。今回は、総作品数が50点しかないミュエク作品が11点も、うち6点は日本初公開となる。超現実の身体作品が問いかける、ロン・ミュエクの死生観オーストラリア出身の現代美術家、ロン・ミュエク。その大規模個展が森美術館とカルティエ現代美術財団との