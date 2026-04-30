雨上がりの澄んだ空気と、みずみずしい花の香りに包まれるひととき。フローラノーティスジルスチュアートから、初夏の訪れを美しく彩る「ブルーハイドレンジア」限定コレクションが登場します。透明感あふれる香りと、肌や髪を優しくケアするアイテムが揃い、日常に上質な癒しをもたらしてくれるラインアップ。心まで満たされる特別な香りの世界を、ぜひ体感してみてください♡ 雨上がりの余韻を纏