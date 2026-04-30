「納豆をあげたら大惨事に」ーー納豆パックに飛びつき、ものすごい勢いで食べるチワワの写真がXで話題になっている。あまりに衝動的で躍動感あふれる納豆の食事シーンに「この後どうなった…？」と気になる人が続出し、世界中から多くの反応が寄せられた。さらには飼い主のそうめんを盗み食いしたり、なんと部屋の壁までかじったことがあるという。食べることが大好きなチワワの玉緒さんについて、飼い主さん（＠echigoyamoke）