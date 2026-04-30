アメリカの議会上院の委員会は29日、FRB＝連邦準備制度理事会の次の議長に元理事のケビン・ウォーシュ氏を起用する人事案を可決しました。本会議で承認され次第、就任することになります。議会上院の銀行委員会は29日、FRBのパウエル議長の後任に元理事のケビン・ウォーシュ氏を起用する人事案について採決し、賛成多数で可決しました。近く与党共和党が多数を占める上院本会議でも採決され、承認される見通しで、パウエル議長が任