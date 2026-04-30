俳優の飯島直子（58）が、30日までに自身のインスタグラムを更新。“大根ざんまい”の手料理が並ぶ、食卓ショットを披露した。【写真】「パパっと3品 ステキ」「盛り付けも美しい 料亭みたい」飯島直子が手作りした“大根ざんまい”の和定食※3枚目飯島は「大根一本買っていた事をすっかり忘れていました」とおちゃめに切り出し、3品の大根料理を作ったことを報告。メニューについて「大根と車麩（金沢で買ってきた)」「大根