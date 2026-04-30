UHB北海道文化放送アナウンサーの柴田祐里菜さん（26）が4月29日までにインスタグラムを更新。普段とは違うヘアアレンジを披露し、話題になっている。【写真】「いつもと違う髪型は気分が上がりますね」（実際の写真）柴田さんは「先週のいっとこ衣装。三つ編みにしてもらいました」「いつもと違う髪型は気分が上がりますね」とコメントし、写真をアップ。ふんわりと三つ編みを施した後ろ髪は、白を基調としたコーデとも調和し