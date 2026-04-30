「大人の膝に子どもを乗せて滑り台を滑るのは、一見安全なようで、危険です」と、日本小児救急医学会の公式Xが話題に。【写真】何が危ないのか？……話題になった実際の投稿小さな子を一人ですべらせるよりも安全と思われていた行為が、むしろ事故につながるとは？医学会に詳しく取材しました。GWなどのお休みで、家族で公園や遊具があるスポットに出かける機会が増える今の季節。親子でのすべり台で注意したい理由について、「