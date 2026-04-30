中国のネット上で「即レス師」が大きな話題を集めている。「即レス師」はサービス利用者に寄り添い、職場のモラハラや家庭内のいざこざ、恋人との関係、生活上のちょっとしたことなどを聞いてくれ、慰め、分析してくれるほか、朝起こしてくれたり、夜眠りにつくことができるよう心を落ち着かせてくれたりもしてくれる。このように落ち込んだ時にお金さえ払えば、「即レス師」が一定期間、自分の気持ちやストレスを受け止めてくれる