ポイントは放送を見ているかではなく、受信設備があるかどうか自宅にテレビがある場合、NHKの受信料を支払わなければなりません。この受信料に関しては「カーナビも支払いが必要なのか」という疑問の声も見受けられますが、ユーザーに支払いの法的義務はあるのでしょうか。【画像】これがカーナビ？ イマじゃ考えられない「凄いやつ」懐かしい装備を画像で見る！（21枚）自宅にテレビがあれば、ユーザーはNHKの受信料を支