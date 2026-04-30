通算1581安打の森野将彦氏が推奨…打撃練習で磨く“実戦感覚”試合になると打てない、タイミングが合わないという悩みは多い。中日で通算1581安打、165本塁打、782打点をマークし、1軍打撃コーチなどを歴任した森野将彦氏は、打撃練習の中でタイミングを合わせる感覚を磨く方法を伝えている。力みやズレを防ぐための準備が実戦での快打に繋がるという。打撃練習でいきなり打ちにいくと、飛ばしたい気持ちが強くなり、ボールを