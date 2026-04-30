28日のマーリンズ戦は「ウィメンズナイト」として開催された【MLB】マーリンズ 2ー1 ドジャース（日本時間29日・ロサンゼルス）ドジャース・大谷翔平投手が28日（日本時間29日）、本拠地で行われたマーリンズ戦に先発登板した。この日は妻やパートナーが登場曲を選ぶ「ウィメンズナイト」として開催され、大谷は真美子夫人セレクトの一曲で登場。作曲家本人も自身のX（旧ツイッター）で感謝を綴っている。マウンドに向かう際に