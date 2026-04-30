米グーグルのロゴ＝2025年2月（AP＝共同）【ニューヨーク共同】米グーグルの持ち株会社アルファベットが29日発表した2026年1〜3月期決算は、純利益が前年同期比81％増の625億7800万ドル（約10兆円）だった。生成人工知能（AI）の需要拡大が追い風となった。売上高は22％増の1098億9600万ドル。自社開発した生成AI「ジェミニ」の利用が広がって、クラウド事業の売上高が63％増と急伸したほか、収益源の柱である検索連動広告も16