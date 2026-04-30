◇ナ・リーグドジャース2−3マーリンズ（2026年4月29日ロサンゼルス）ドジャースの大谷翔平投手（31）が29日（日本時間30日）、本拠でのマーリンズ戦に「1番・DH」で先発出場。2打数無安打、3四球1盗塁だった。チームは1点差ゲームを落とし、連敗。13連戦の最終戦を黒星で終え、6勝7敗と負け越した。試合後、ロバーツ監督は2得点にとどまった打線について、「全体としては、シーズン序盤のようにはバットが振れていない