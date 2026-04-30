お笑いトリオ・東京03の飯塚悟志が、22日に放送されたTBSラジオ『こねくと』(毎週月曜〜木曜14:00〜16:50)で、俳優の堺雅人を思わず叩いてしまった出来事を明かした。東京03・飯塚悟志○堺雅人の“間の良さ”に「体が勝手に動いちゃった」この日のゲストとして登場した堺は、東京03のファンとして知られ、たびたびライブに足を運ぶなど親交も深い。トークでは、バラエティ番組で堺と東京03の4人がコントを披露した際の話題に。飯塚