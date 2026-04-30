太腿の向きを変えればスイングのエラーが防げる【三觜喜一のキーワードレッスン】 太腿のポジションをチェック 足のポジションによる動作変化は傾斜地で利用することができます。 上から下の軌道で打ちたい左足下がりでは、内股に構えておくことで、自然に腰か