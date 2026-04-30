【日本】 鉱工業生産（速報値）（3月）08:50 予想1.1%前回-2.0%（前月比) 予想2.4%前回0.4%（前年比) 【中国】 製造業PMI（購買担当者景気指数）（4月）10:30 予想50.1前回50.4（製造業PMI) サービス業PMI（購買担当者景気指数）（4月）10:30 予想49.9前回50.1（サービス業PMI（購買担当者指数）) RatingDog製造業PMI（購買担当者景気指数）（4月）10:45 予想51.0前回5