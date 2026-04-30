17:00日銀国債買い入れ日程（5月） 20:30ベイリー英中銀総裁、記者会見 21:45ラガルドECB総裁、記者会見 欧米主要企業決算 ソシエテジェネラル、クレディアグリコル、BNPパリバ、フォルクスワーゲン アップル、イーライリリー、アムジェン、キャタピラー、マスターカード ※予定は変更することがあります