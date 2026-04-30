ごはんを食べながら、うとうとし始めてそのまま眠ってしまった18歳の柴犬の動画がInstagramで話題だ。投稿したのはshibakoume（@shibakoume）さん。動画は56.8万回再生、4.4万いいねを記録し、「おばぁワン可愛すぎます」「人間の赤ちゃんみたいで可愛い」と反響が相次いだ。愛犬小梅ちゃんとの暮らしについて飼い主さんに聞いた。【写真】愛おしい！うとうとの小梅ちゃんを支える飼い主――ごはんの途中で寝てしまった時の状