2023年に記録的なヒットを収めた『ザ・スーパーマリオブラザーズ・ムービー』の続編となる『ザ・スーパーマリオギャラクシー・ムービー』が公開された。本作も前作の熱狂的な支持を維持し、世界の興行収入はすでに1,000億円を突破。日本市場においても、例年圧倒的な集客を見込める『名探偵コナン』の劇場版を上回る成績を記録しており、現時点で今年の日本におけ