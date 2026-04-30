男性に甘えること、頼ること自体は悪くありません。ただ、やり方を間違えると一気に負担に思われるでしょう。甘え上手な女性と重く感じられる女性の差は、タイミングと内容にあります。“男性の状況を見て”頼っている自分の都合だけで男性に連絡していませんか？仕事中や忙しい時間帯に長い相談を送ると、男性は対応に追われます。甘え上手な女性は、「今少し大丈夫ですか？」と一言確認し、短く要点を伝えます。これだけで負担の