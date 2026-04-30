太ったわけでもないのに腰まわりや後ろ姿が重たく見えると最近感じることありませんか？その原因、“骨盤の傾き”や“体幹の抜け”かもしれません。ピラティスの基本エクササイズ【ワンレッグ・ショルダー・ブリッジ】は、お尻・太もも・体幹を同時に使いながら、崩れたラインを整える動き。無理なく続けられて、見た目の印象アップに直結するのが魅力です。【STEP１】土台を整える仰向けになり、ひざを軽く曲げて足裏を床につけま